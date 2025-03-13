ВОЙНА В ГАЗЕ
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Палестинец живет на руинах дома в Газе: даже если я умру здесь, я не покину свой дом
Палестинец Раед Абу аль-Ата вместе с пятью детьми вынужден жить на обломках собственного дома, разрушенного в результате израильских бомбардировок. Несмотря на постоянную угрозу обрушения, он не собирается уходить.
Палестинец живет на руинах дома в Газе: даже если я умру здесь, я не покину свой дом / TRT Russian
13 марта 2025 г.

Почему семья решила остаться на руинах и с какими трудностями им приходится сталкиваться — смотрите в нашем видео.

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