Палестинец живет на руинах дома в Газе: даже если я умру здесь, я не покину свой дом
Палестинец Раед Абу аль-Ата вместе с пятью детьми вынужден жить на обломках собственного дома, разрушенного в результате израильских бомбардировок. Несмотря на постоянную угрозу обрушения, он не собирается уходить.
Палестинец живет на руинах дома в Газе: даже если я умру здесь, я не покину свой дом / TRT Russian
13 марта 2025 г.
Почему семья решила остаться на руинах и с какими трудностями им приходится сталкиваться — смотрите в нашем видео.