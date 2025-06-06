Президент США Дональд Трамп объявил, что в понедельник в Лондоне пройдут новые переговоры по торговле между США и Китаем. Делегацию Вашингтона возглавит министр финансов Скотт Бессент, которого будут сопровождать министр торговли Говард Латник и торговый представитель США Джеймисон Грир.

«Встреча должна пройти очень хорошо», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social в пятницу. Ранее он провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего и подтвердил проведение переговоров.

Объявление о встрече прозвучало на фоне обострения противоречий между двумя крупнейшими экономиками мира, несмотря на частичное смягчение тарифов, достигнутое в прошлом месяце на переговорах в Женеве. С тех пор Китай обвиняет США в срыве договоренностей — в частности, после предостережения Минторга США относительно использования китайских полупроводников и решения аннулировать визы отдельным китайским студентам.

Со своей стороны, Вашингтон обвинил Пекин в затягивании выполнения обещаний по экспорту редкоземельных металлов. После разговора с Си Трамп написал: «Не должно оставаться вопросов по поводу сложности редкоземельной продукции», не уточнив, что именно имел в виду.