ПОЛИТИКА
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Трамп анонсировал переговоры с Китаем в Лондоне
Встреча состоится в понедельник, в составе делегации США — министры финансов и торговли
Трамп анонсировал переговоры с Китаем в Лондоне
/ Reuters
18 часов назад

Президент США Дональд Трамп объявил, что в понедельник в Лондоне пройдут новые переговоры по торговле между США и Китаем. Делегацию Вашингтона возглавит министр финансов Скотт Бессент, которого будут сопровождать министр торговли Говард Латник и торговый представитель США Джеймисон Грир.

«Встреча должна пройти очень хорошо», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social в пятницу. Ранее он провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего и подтвердил проведение переговоров.

Объявление о встрече прозвучало на фоне обострения противоречий между двумя крупнейшими экономиками мира, несмотря на частичное смягчение тарифов, достигнутое в прошлом месяце на переговорах в Женеве. С тех пор Китай обвиняет США в срыве договоренностей — в частности, после предостережения Минторга США относительно использования китайских полупроводников и решения аннулировать визы отдельным китайским студентам.

Со своей стороны, Вашингтон обвинил Пекин в затягивании выполнения обещаний по экспорту редкоземельных металлов. После разговора с Си Трамп написал: «Не должно оставаться вопросов по поводу сложности редкоземельной продукции», не уточнив, что именно имел в виду.

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