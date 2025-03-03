Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что во время визита в Вашингтон 24 февраля, в третью годовщину начала российской военной кампании в Украине, он пытался убедить американского президента Дональда Трампа отказаться от идеи немедленного прекращения огня в Украине. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете Il Foglio.

Макрон предложил Трампу пересмотреть свою позицию и сосредоточиться на перемирии в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре. Этот план, разработанный совместно с британским премьером Киром Стармером, французский президент счел «контролируемым». Пока этот режим действует, Запад может обсуждать гарантии безопасности. Макрон уточнил, что это включает не только поддержку украинской армии, но и действия европейцев на украинской территории для обеспечения безопасности.

Газета Financial Times писала, что Макрон также пытался убедить Трампа поддержать развертывание европейских войск после окончания конфликта, что должно было стать вторым этапом плана по урегулированию российско-украинского кризиса, но безуспешно.

Трамп неоднократно заявлял о намерении завершить конфликт в Украине, считая, что европейские союзники должны отвечать за гарантии безопасности Киева. И Москва, и Киев исключают заморозку конфликта.

Со своей стороны в феврале Макрон организовал два саммита европейских лидеров, обсуждая в том числе и гарантии безопасности. Европейский план разрешения кризиса, предполагающий перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре на месяц и размещение европейских военных в качестве миротворцев, разрабатывается им совместно с британским премьером Киром Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский запрашивал размещение 100 тыс. западных миротворцев. Россия выступает против размещения миротворцев НАТО в Украине, считая это угрозой. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа стремится к «продолжению банкета» в виде войны, что также утверждали и в Кремле.