Укрепление роли D-8 и расширение членства

На пресс-конференции после возвращения из Египта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подвел итоги саммита организации D-8. Президент напомнил, что организация была основана Неджметтином Эрбаканом в 1997 году. Она объединила 8 стран с целью укрепления торговли и экономического сотрудничества.

«Сегодня D-8 стала площадкой для наращивания торговли между странами-участницами, продвигая принципы мира, диалога, сотрудничества и справедливости», — заявил Эрдоган.

Ключевым результатом саммита стало подписание соглашения о преференциальной торговле всеми участниками. Президент также объявил о принятии Азербайджана в качестве нового члена и выразил надежду на дальнейшее расширение организации.

«Мы рассматриваем возможность присоединения еще двух или трех стран, что сделает D-8 еще сильнее», — отметил он.

Эрдоган также подчеркнул, что на саммите принята «Каирская декларация», которая укрепляет экономическое и торговое сотрудничество стран-участниц.

Ближний Восток: Израиль и Ливан

Эрдоган жестко раскритиковал действия Израиля в регионе, обвинив страну в систематическом нарушении международного права. Он напомнил, что резолюция Совета Безопасности ООН №242 требует вывода израильских войск с Голанских высот.

«Израиль превратил нарушение международного права в привычку. Они безнаказанно атакуют мирных жителей, и мир молчит. Но Турция не молчала тогда и не будет молчать сейчас», — заявил Эрдоган.

Президент также отметил важность сотрудничества с Ливаном и процитировал слова премьер-министра Неджиба Микати:

«Ливан понял, что сначала нужно доверять Аллаху, а затем Турции», — передал он слова ливанского лидера, добавив, что Турция продолжит поддерживать своих союзников.

Восстановление Сирии

Ситуация в Сирии стала одной из главных тем саммита и последующих встреч. Эрдоган заявил, что Сирия входит в новую фазу, направленную на восстановление мира и стабильности.

«Мы намерены помочь Сирии построить стабильное государство. Начать следует с новой конституции, чтобы обеспечить восстановление мира и безопасности», — отметил он.

Президент добавил, что Турция продолжает активную дипломатическую работу с новым сирийским руководством. Он подчеркнул, что борьба с террористическими организациями, такими как ДАЕШ и PKK, является ключом к восстановлению суверенитета Сирии.

«Борьба с террористами — это путь к восстановлению мира. Мы не можем допустить угроз с южной границы», — заявил Эрдоган.

Критика США и международных партнеров

Эрдоган подчеркнул, что политика США в отношении террористов в регионе терпит крах.

«Те, кто полагался на PKK и YPG, остались ни с чем. Мы всегда предупреждали, что их «союзники» оставят их, когда это станет выгодно», — отметил он.

Президент также призвал международное сообщество активнее участвовать в восстановлении Сирии и противодействии действиям Израиля.

«Если мир продолжит молчать, Израиль почувствует полную безнаказанность. Это угрожает не только региону, но и тем, кто сегодня закрывает на это глаза», — добавил он.

Турция как ключевой игрок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что недавние заявления Дональда Трампа, назвавшего Эрдогана «очень умным и сильным лидером», подтверждают международное признание роли Турции.

«Слова Трампа отражают подход будущей администрации США к Турции», — заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция продолжит укреплять свои позиции на мировой арене, основываясь на своем историческом и культурном наследии.

Гуманитарная миссия и вызовы

Президент также рассказал о работе AFAD (Управления по чрезвычайным ситуациям Турции) в сирийской тюрьме Седная, известной своими пытками и массовыми убийствами.

«AFAD провел успешную операцию, документируя ужасы, творившиеся в Седнае. Эти факты должны заставить замолчать тех, кто спрашивал, что Турция делает в Сирии», — заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция продолжит оказывать гуманитарную помощь и содействовать добровольному возвращению сирийских беженцев.

«Мы никого не выгоняем, но те, кто хочет вернуться домой, смогут сделать это в безопасные условия», — отметил он.

Региональная дипломатия

Эрдоган подробно остановился на успехах Турции в международной дипломатии, включая посредничество между Сомали и Эфиопией.

«Мы способствовали тому, чтобы Эфиопия получила доступ к морю через Сомали, что стало важным шагом для региона», — подчеркнул он.

Президент также отметил назначение Феридуна Синирлиоглу на пост генерального секретаря ОБСЕ как свидетельство признания международным сообществом дипломатического потенциала Турции.