Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью Euronews, что мировая стабильность в обозримом будущем останется недостижимой. По его словам, необходимо реалистично смотреть на перспективы разрешения крупных конфликтов.

Выступая на Глобальном Бакинском форуме, Алиев подчеркнул, что мир вступил в фазу формирования новых правил и международных взаимодействий.

«Старый мировой порядок больше не существует. Каким будет новый — пока неизвестно. Есть разные мнения, но совершенно очевидно, что страны должны сосредоточиться на собственных возможностях и не полагаться на внешнюю помощь или международное право», — отметил президент Азербайджана.

Говоря о российско-украинской войне, Алиев выразил скептицизм относительно ее скорого завершения:

«Даже если боевые действия прекратятся, нет никаких гарантий, что они не вспыхнут вновь», — заявил он, напомнив, что Азербайджан и Армения с 1994 года жили в состоянии перемирия, но конфликт завершился только после подписания мирного соглашения.

Президент также отметил, что Южный Кавказ десятилетиями был зоной противостояний, и сейчас важно минимизировать риски возникновения новых кризисов.

«Мы переживаем относительно спокойный период. Нужно использовать его для построения механизмов безопасности, исключающих возможность военного противостояния», — подчеркнул он.

Касаясь отношений с Арменией, Алиев заявил, что в последние пять лет ситуация в регионе была более стабильной. Однако, по его мнению, мир возможен только при наличии официального соглашения.

«Стабильность будет обеспечена только тогда, когда подписано мирное соглашение», — заключил президент Азербайджана.