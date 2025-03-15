ВОЙНА В ГАЗЕ
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Палестинцы в осаде
Израильские атаки на Тулькарм и лагеря беженцев на Западном берегу длятся уже 47 дней, сопровождаясь рейдами, арестами и применением силы
Палестинцы в осаде
Тулькарм / Reuters
15 марта 2025 г.

Израильские атаки на город Тулькарм и одноименный лагерь беженцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан продолжаются уже 47 дней.

Как сообщает палестинское агентство WAFA, израильская армия направила дополнительные силы в Тулькарм и лагерь беженцев, где военные проводят рейды в домах палестинцев, насильственно выселяя их.

Израильские подразделения размещены и в лагере беженцев Нур-Шамс, где атаки идут уже 34 дня. Солдаты используют огнестрельное оружие и шумовые бомбы. Над районом летают беспилотники, слышны взрывы.

Израиль также усилил военный контроль, установив мобильные КПП на стратегических въездах в Тулькарм.

19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе и обмене пленными между Израилем и движением ХАМАС. Однако уже 21 января израильская армия начала «операцию» в Дженине, назвав ее «Железной стеной».

26 января атаки распространились на Тулькарм, 2 февраля — на лагерь беженцев Эль-Фариа и поселок Тамун в Тубасе. После недельных боев 8 февраля израильские войска отступили из Тамуна, но уже 9 февраля атаковали лагерь Нур-Шамс.

С начала боевых действий на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме погибли 930 палестинцев, среди них 168 детей. Около 7 тыс. получили ранения.

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