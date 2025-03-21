ТУРЦИЯ
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«Не позволим банде убийц превратить наш регион в море крови»
Президент Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством» после того, как в секторе Газа была уничтожена больница турецко-палестинской дружбы
«Не позволим банде убийц превратить наш регион в море крови»
/ Public domain
21 марта 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии Рамазан-байрама заявил об усилении гуманитарной поддержки палестинцев, а также о наращивании дипломатических усилий для прекращения израильских атак на Газу.

«Мы увеличили объем гуманитарной помощи нашим палестинским братьям перед праздником. Мы ускорили дипломатические контакты ради восстановления перемирия, прекращения гнета и остановки геноцидной машины», — написал президент Эрдоган на X.

Он подчеркнул, что Турция будет добиваться международного осуждения Израиля не только в глазах человечества, но и в международных судах:

«Мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы террористическое государство, питающееся кровью детей, предстало перед международной юстицией», — заявил турецкий лидер.

Глава государства предостерег от «катастрофического самоуверенного безрассудства» израильского руководства: «Чем больше их не останавливают, тем неудержимее становится эта бойня. Мы не допустим, чтобы эта банда убийц превратила наш регион в море крови», — отметил он.

Также президент осудил попытки перекроить региональные границы: «Тем, кто мечтает рисовать новые карты, не суждено осуществить свои грязные и коварные планы».

В завершение Эрдоган подчеркнул: «Как народы, веками живущие бок о бок на этой земле, мы вместе построим будущее, полное мира, покоя и стабильности».

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