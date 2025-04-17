ВОЙНА В УКРАИНЕ
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«Я не возлагаю ответственность за войну на Зеленского»
Ресурсная сделка США и Украины будет заключена уже через неделю, объявил Трамп. Зеленский заявил о возможном подписании соответствующего «меморандума о намерениях» уже сегодня
«Я не возлагаю ответственность за войну на Зеленского»
/ AP
17 апреля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил 17 апреля, что Вашингтон и Киев подпишут соглашение о передаче американской стороне прав на разработку минеральных ресурсов Украины уже на следующей неделе. Выступая перед журналистами в Белом доме в присутствии премьер-министра Италии Джордже Мелони, он подчеркнул: «У нас есть соглашение по полезным ископаемым, и, как я понимаю, оно будет подписано в четверг. Надеюсь, они его выполнят. Посмотрим».

Это заявление прозвучало спустя месяц после того, как была сорвана предыдущая попытка подписания из-за резкой публичной ссоры между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Отношения Киева и Вашингтона с тех пор находились на грани разрыва, особенно на фоне «оттепели» между США и Россией .

Тем не менее украинская сторона подтвердила: подготовка к соглашению действительно продолжается. По словам Зеленского, «меморандум о намерениях может быть подписан в онлайн сегодня». Он уточнил, что пока юристы продолжают работу над финальной версией полноценного документа, Киев и Вашингтон решили закрепить взаимные обязательства предварительным соглашением.

«Пару дней назад американская сторона предложила вернуться еще к одному шагу — пока юристы работают над соглашением. Это меморандум о намерениях. У нас намерения положительные. Мы конструктивные. И мы это показываем», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что технические консультации в Вашингтоне прошли продуктивно, а над меморандумом работает вице-премьер Юлия Свириденко совместно с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Трамп же, несмотря на демонстративное недоверие к Зеленскому и высказывания, граничащие с обвинениями в развязывании войны, дал понять, что видит позитивный прогресс.

«Я верю, что мы близки к миру в Украине. Россия даст свой ответ на этой неделе — и после этого мы примем решение о дальнейших действиях», — отметил он. И добавил: «Я не возлагаю на Зеленского ответственность за начало войны. Но этой войны бы не было, если бы я был президентом».

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