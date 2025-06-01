Власти Газы сообщили, что город переживает невиданный водный кризис: запасы воды упали до 25% от минимально необходимого уровня. По их данным, с октября прошлого года израильская армия уничтожила 75% городских водозаборных скважин.

Сейчас оставшиеся скважины работают всего несколько часов в день из-за нехватки топлива и блокады, а суточная подача воды сократилась с 120 тыс. до 35 тыс. кубометров. В пересчете на каждого жителя это всего 3–12 л в сутки, что в 8–30 раз ниже международной нормы.

В городе наблюдается катастрофическая ситуация: разрушена водная инфраструктура, прекратила работу северная опреснительная станция, а массовое перемещение жителей в южные и западные районы еще больше повысило спрос на воду. Муниципалитет призвал международное сообщество вмешаться и помочь обеспечить минимально необходимый объем воды.

С 2 марта Израиль полностью закрыл все пропускные пункты в Газу, блокируя ввоз продовольствия, медикаментов и топлива. С октября 2023 года в результате израильской военной операции погибли более 54 тыс. палестинцев, большинство из них — женщины и дети. Гуманитарные организации предупреждают о риске голода среди 2,4 млн жителей анклава.