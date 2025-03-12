Боснийская прокуратура распорядилась арестовать лидера боснийских сербов Милорада Додика и его ближайших соратников за отказ явиться в суд, что усугубляет политический кризис в стране.

Решение было принято спустя две недели после того, как Додик был приговорен к году тюремного заключения за игнорирование решений международного миротворческого представителя. В рамках нового расследования его обвиняют в «посягательстве на конституционный порядок» после того, как он инициировал законы, ограничивающие влияние госструктур Боснии в Республике Сербской.

Агентство госбезопасности SIPA подтвердило, что получило запрос на содействие в исполнении судебного ордера. Также под арест могут попасть премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович и спикер парламента региона Ненад Стевандич.

Республика Сербская является одной из двух автономных частей Боснии и Герцеговины, образованных после войны 1992–1995 годов. Она остается под международным наблюдением для предотвращения нового вооруженного конфликта.