ПОЛИТИКА
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На Балканах неспокойно
В Боснии выдан ордер на арест лидера боснийских сербов Милорада Додика
На Балканах неспокойно
/ Reuters
12 марта 2025 г.

Боснийская прокуратура распорядилась арестовать лидера боснийских сербов Милорада Додика и его ближайших соратников за отказ явиться в суд, что усугубляет политический кризис в стране.

Решение было принято спустя две недели после того, как Додик был приговорен к году тюремного заключения за игнорирование решений международного миротворческого представителя. В рамках нового расследования его обвиняют в «посягательстве на конституционный порядок» после того, как он инициировал законы, ограничивающие влияние госструктур Боснии в Республике Сербской.

Агентство госбезопасности SIPA подтвердило, что получило запрос на содействие в исполнении судебного ордера. Также под арест могут попасть премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович и спикер парламента региона Ненад Стевандич.

Республика Сербская является одной из двух автономных частей Боснии и Герцеговины, образованных после войны 1992–1995 годов. Она остается под международным наблюдением для предотвращения нового вооруженного конфликта.

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