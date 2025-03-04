Ливан и Саудовская Аравия призвали Израиль незамедлительно вывести войска с оккупированных территорий на юге Ливана. Об этом говорится в совместном заявлении президента Ливана Жозефа Ауна и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, опубликованном саудовским агентством SPA.

Стороны подчеркнули важность реализации Таифского соглашения, выполнения международных резолюций и обеспечения полного государственного контроля над всей территорией Ливана.

Ливан и Саудовская Аравия также договорились о совместных реформах для преодоления экономического кризиса в Ливане и восстановлении торговых связей. Саудовская Аравия открывает рынок для ливанских товаров и возобновляет поездки своих граждан в Ливан.

Визит Ауна в Эр-Рияд стал его первым официальным визитом в Саудовскую Аравию. Переговоры прошли во дворце Аль-Ямама, после чего лидер Ливана отправился в Египет для участия в чрезвычайном саммите Лиги арабских государств, посвященном вопросу Палестины.

Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем было подписано 27 ноября 2024 года. Согласно условиям перемирия, израильская армия должна была вывести войска за 60 дней, однако Тель-Авив односторонне продлил срок до 18 февраля, ссылаясь на необходимость полного контроля ливанской армии над югом страны.

К 18 февраля Ливанская армия заняла 11 освобожденных участков, но Израиль сохраняет контроль над пятью пограничными точками.

По данным Минздрава Ливана, после заключения перемирия в результате израильских атак погибли 82 человека, еще 270 получили ранения.

ООН и ливанские власти требуют, чтобы Израиль выполнил условия соглашения и полностью вывел войска, ссылаясь на резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН.