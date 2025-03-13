Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии вручения 8-й Международной премии за добродетель, организованной Турецким фондом религии. В своей речи он поздравил всех мусульман с наступлением Рамадана и пожелал, чтобы священные дни принесли миру благополучие.

Эрдоган подчеркнул, что традиция вакуфов (благотворительных фондов) является важной частью национальной культуры Турции. Он выразил признательность всем, кто продолжает поддерживать эту традицию, особо выделив роль Турецкого фонда религии.

Глава государства объявил, что неделя с 13 по 20 марта будет отмечаться как Неделя добродетели, и пообещал продолжать поощрять благие поступки и укреплять традиции помощи нуждающимся.

«Добродетель — это не просто акт милосердия, это возведение человека на высший уровень человечности. Мы должны всегда находиться на стороне добра против зла, справедливости против притеснений», — отметил Эрдоган.

Затронув международные проблемы, президент осудил мировых лидеров, которые закрывают глаза на преступления против палестинцев:

«Мы смотрели в глаза тем, кто оправдывает геноцид, и отстаивали права героических сынов Газы. Когда они пытались навесить ярлык «террористов» на палестинцев, мы поддерживали их с трибуны ООН — с самой главной сцены человечества. Мы всегда были рядом с угнетенными — в Сирии, Газе, Сомали».

Эрдоган подчеркнул, что Турция всегда приходит на помощь туда, где люди страдают от несправедливости:

«Где разрушение, где слезы — мы там, чтобы подать руку помощи. Где угнетение, насилие и дискриминация — мы там, используя все наши возможности».