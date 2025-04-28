Азербайджан решительно отвергает все формы и проявления колониализма и считает такие практики, приводящие к трагедиям и страданиям народов, абсолютно неприемлемыми. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к участникам Учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга.

Алиев подчеркнул, что политика Азербайджана всегда строится на принципах взаимного уважения и совместного развития. По его словам, многие проблемы, с которыми сталкиваются страны Глобального Юга, являются результатом продолжающейся неоколониальной политики западных государств.

«Мы решительно отвергаем все формы и проявления колониализма и считаем такую практику, приводящую к огромным трагедиям, порабощению и страданиям народов, абсолютно неприемлемой», — заявил президент.

Алиев подчеркнул приверженность Азербайджана принципу невмешательства во внутренние дела других стран, уважению политических систем, культурного, этнического и религиозного многообразия народов. Он также отметил, что Баку активно поддерживает межконфессиональный и межкультурный диалог.

«Верю, что совместными усилиями мы сможем построить светлое будущее и новый, справедливый мировой порядок для наших народов», — добавил он.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан продолжает активно работать над сокращением разрыва между Глобальным Севером и Глобальным Югом, стремясь к более инклюзивному и эффективному диалогу.

При этом он отметил, что сохраняющееся недоверие между сторонами остается главным препятствием на пути к прочному успеху.

Алиев заявил, что Азербайджан взял на себя роль связующего звена между Глобальным Югом и Севером и намерен внести вклад в укрепление доверия.

Президент напомнил, что Азербайджан, прошедший через экономические и политические преобразования и восстановивший свою территориальную целостность собственными силами, глубоко понимает проблемы развивающихся стран.

Он подчеркнул, что Баку остается полностью приверженным содействию сотрудничеству, солидарности и укреплению успеха стран Глобального Юга.