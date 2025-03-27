Кит Келлог, специальный посланник президента США по Украине и России, заявил, что ни Россия, ни Украина не смогут полностью приветствовать итоговое мирное соглашение. Дипломат считает, что обеим странам придется идти на уступки.

«Ни одна из сторон не получит все, чего хочет», — отметил чиновник.

«Определите, чего хотят обе стороны, и объедините их желания для создания приемлемого решения. Ни одна из сторон не будет полностью удовлетворена», — утверждает посланник.

В интервью Fox News Келлог обсудил проблему урегулирования территориальных споров. Россия оккупировала около 20% Украины, включая Крым, хотя международное сообщество однозначно не признает эти территории российскими.

Келлог подчеркнул необходимость различать де-факто (фактический контроль) и де-юре (юридический контроль) статус оккупации, заявив: «Россия оккупирует эти земли, но не аннексировала их на законных основаниях». По его словам, де-юре признавать эти территории частью России никто не собирается.

Однако что делать с фактическим положением дел на земле? По словам Келлога, ни США, ни Киев не смогут заставить Россию вернуть эти территории.

Он объяснил, что Россия полностью контролирует Луганскую область, но только частично контролирует Донецкую, Запорожскую и Херсонскую. Вряд ли РФ откажется от каких-либо территориальных приобретений — особенно учитывая воинственные заявления президента Путина о том, что Москва требует отдать им всю территорию четырех областей в административных границах.

Для подхода к политическому решению Келлог подчеркнул важность понимания требований обеих стран и создания компромисса. Однако пока это больше похоже на одностороннее размежевание, когда больше всего уступок требуют от Украины.

На фоне заявлений Келлога Еврокомиссия вновь заявила о своей решительной поддержке территориальной целостности Украины. В Брюсселе осудили референдумы, проведенные Россией в 2022 году в украинских регионах, как поддельные.



