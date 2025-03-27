ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
России не понравится мирная сделка
Спецпосланник Келлог: ни в Москве, ни в Киеве не будут полностью удовлетворены мирным соглашением
России не понравится мирная сделка
Представитель США Кит Келлог сомневается, что России понравится мирная сделка / AFP
27 марта 2025 г.

Кит Келлог, специальный посланник президента США по Украине и России, заявил, что ни Россия, ни Украина не смогут полностью приветствовать итоговое мирное соглашение. Дипломат считает, что обеим странам придется идти на уступки. 

«Ни одна из сторон не получит все, чего хочет», — отметил чиновник.

«Определите, чего хотят обе стороны, и объедините их желания для создания приемлемого решения. Ни одна из сторон не будет полностью удовлетворена», — утверждает посланник.

В интервью Fox News Келлог обсудил проблему урегулирования территориальных споров. Россия оккупировала около 20% Украины, включая Крым, хотя международное сообщество однозначно не признает эти территории российскими.

Келлог подчеркнул необходимость различать де-факто (фактический контроль) и де-юре (юридический контроль) статус оккупации, заявив: «Россия оккупирует эти земли, но не аннексировала их на законных основаниях». По его словам, де-юре признавать эти территории частью России никто не собирается. 

Однако что делать с фактическим положением дел на земле? По словам Келлога, ни США, ни Киев не смогут заставить Россию вернуть эти территории.

Он объяснил, что Россия полностью контролирует Луганскую область, но только частично контролирует Донецкую, Запорожскую и Херсонскую. Вряд ли РФ откажется от каких-либо территориальных приобретений — особенно учитывая воинственные заявления президента Путина о том, что Москва требует отдать им всю территорию четырех областей в административных границах.

Для подхода к политическому решению Келлог подчеркнул важность понимания требований обеих стран и создания компромисса. Однако пока это больше похоже на одностороннее размежевание, когда больше всего уступок требуют от Украины.

На фоне заявлений Келлога Еврокомиссия вновь заявила о своей решительной поддержке территориальной целостности Украины. В Брюсселе осудили референдумы, проведенные Россией в 2022 году в украинских регионах, как поддельные. 


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us