ПОЛИТИКА
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Орбан требует ЕС без Украины и «агентов Сороса»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, включая запрет на вступление Украины, борьбу с «агентами Сороса» и возврат суверенитета государствам-членам
Орбан требует ЕС без Украины и «агентов Сороса»
Виктор Орбан / Reuters
15 марта 2025 г.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал 12 требований к Евросоюзу, заявив, что Брюссель должен изменить курс. Среди ключевых пунктов – запрет на вступление Украины, защита христианского наследия и исключение «агентов Сороса» из институтов ЕС.

«Чего требует венгерский народ от Брюсселя? Да будет мир, свобода и единство», – написал Орбан в соцсети X перед публикацией списка.

В числе его требований – создание «Европы наций», восстановление полномочий стран-членов, право вето для национальных правительств, прекращение долговой политики ЕС и усиление защиты границ от нелегальной миграции.

Также венгерский премьер настаивает на запрете «противоестественного перевоспитания» детей и борьбе с «коррумпированными лоббистами» в Евросоюзе.

Орбан уже не раз выступал против антироссийских санкций и помощи Украине. В январе он призвал ЕС восстановить отношения с Москвой, а в марте потребовал прямых переговоров с Россией по примеру США.

Венгрия также угрожала блокировать продление санкций против России, если Брюссель не выполнит обещание по транзиту российского газа через Украину.

14 марта Орбан вновь выступил против общеевропейского кредита, заявив, что ЕС не должен загонять в долги будущие поколения ради финансирования Украины.

Евросоюз продолжает курс на расширение. В 2022 году Украина и Молдова получили статус кандидатов, а в 2024 году стартовали переговоры о вступлении.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это историческим шагом, а вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Киев рассчитывает вступить в ЕС к 2030 году.

Москва официально заявила, что не намерена препятствовать евроинтеграции Украины.

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