Израильские военные начали строительство пяти новых военных постов на оккупированных территориях южного Ливана, сообщает государственное телевидение Израиля KAN.

Армия Израиля заявляет, что активность движения «Хезболла» в регионе якобы возросла, и новые посты необходимы для противодействия его деятельности.

Параллельно с этим израильские силы готовятся к частичному отводу войск из ряда шиитских деревень. Однако вывод войск с юга Ливана, который должен завершиться 18 февраля, может быть продлен. По данным KAN, США дали разрешение Израилю на сохранение военного присутствия в отдельных районах.

Ливанские и израильские СМИ сообщают, что Израиль обратился к Вашингтону с просьбой отложить полный вывод войск до 28 февраля, однако в Белом доме пока официально заявляют о приверженности изначальному графику.

Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем вступило в силу 27 ноября 2024 года. Согласно договоренностям, израильские войска должны были полностью покинуть юг Ливана в течение 60 дней, уступив контроль ливанской армии.

Однако Тель-Авив заявляет, что Бейрут не выполнил своих обязательств, что якобы и стало причиной задержки вывода войск.

Очередная ключевая встреча по этому вопросу состоится 14 февраля в Рас-Накуре, где будут обсуждаться дальнейшие шаги по урегулированию ситуации.