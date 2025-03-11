Администрация президента Сирии объявила в воскресенье о создании независимой национальной комиссии для расследования недавних насильственных инцидентов в портовых городах Латакия и Тартус.

На прошлой неделе прибрежные провинции Латакия и Тартус подверглись скоординированным нападениям со стороны остатков режима Асада. Это были самые интенсивные атаки с момента падения режима, направленные против патрулей безопасности и контрольно-пропускных пунктов, что привело к жертвам.

В ответ силы безопасности и военные начали операции по преследованию нападавших, что вылилось в интенсивные столкновения. Правительственные чиновники подтвердили восстановление безопасности и стабильности в прибрежных городах и начало усилий по отслеживанию нападавших и бывших офицеров режима, скрывающихся в сельской местности и горах.

Согласно заявлению администрации, комиссия из семи участников будет «расследовать причины, обстоятельства и контекст событий, изучать нарушения против гражданских лиц и выявлять ответственных».

Комиссии также поручено расследовать нападения на государственные учреждения, сотрудников безопасности и военных, привлекать виновных к ответственности и передавать их в судебные органы. В заявлении содержится призыв ко всем соответствующим государственным органам в полной мере сотрудничать с комиссией.

Президент предоставил комитету право обращаться за помощью к любым лицам, которых он сочтет необходимыми для своей работы, и установил крайний срок в 30 дней с момента издания решения для представления отчета в президентскую администрацию.

Президент Ахмед Аш-Шара объявил в записанной речи о формировании «Высшего комитета по гражданскому миру», задача которого — непосредственно взаимодействовать с жителями прибрежного региона, выслушивать их опасения, оказывать помощь и обеспечивать их безопасность.

«Остатки бывшего режима вместе с внешними силами пытаются разжечь раздор и втянуть нашу страну в гражданскую войну, чтобы разделить и дестабилизировать ее», — предупредил он, не называя эти внешние силы.

«Мы не позволим никаким иностранным державам или внутренним группировкам втянуть нашу страну в хаос или гражданскую войну», - продолжил глава временного правительства Сирии.

«Мы не проявим снисхождения к сторонникам Асада, которые совершили преступления против наших военных, государственных учреждений и невинных гражданских лиц, атаковали больницы и распространяли беспорядки в некогда безопасных районах», — добавил он.

«Мы усилили район силами безопасности для защиты гражданского мира и предотвращения ответного насилия, но эти силы подверглись нападению, и многие были убиты», — сказал Шара.

Он решительно отверг любые попытки разжечь раздор. «Мы осуждаем любой призыв, который стремится вмешаться в дела нашей страны или распространить раздор и разделение — такой риторике нет места среди нас», — заявил сирийский лидер.

После падения режима Асада в декабре новые сирийские власти начали инициативу по урегулированию статуса бывших членов режима в вооруженных силах и службах безопасности при условии сдачи оружия и непричастности к кровопролитию. Десятки тысяч приняли эту инициативу, но некоторые вооруженные группы отвергли ее. Отвергшие в основном состояли из остатков режима, особенно в прибрежном регионе, где были дислоцированы высокопоставленные офицеры Асада.

Башар Асад, правивший Сирией почти 25 лет, бежал в Россию 8 декабря. Тем самым 61-летнему правлению режима партии Баас пришел конец. Шара, который руководил силами повстанцев, был объявлен президентом на переходный период 29 января.