ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
1000 на 1000, но «ни одного азовца»
Крупнейший за всю войну обмен пленными между Россией и Украиной завершен
1000 на 1000, но «ни одного азовца»
AP / Reuters
25 мая 2025 г.

В воскресенье, 25 мая, состоялся третий этап обмена пленными между Россией и Украиной: стороны передали друг другу по 303 комбатанта. Обмен стал возможен после переговоров в Стамбуле 16 мая.

Минобороны России сообщило, что освобожденные военные находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а затем их доставят на родину для лечения и реабилитации.

О состоявшемся обмене также написал президент Украины Владимир Зеленский. «303 украинских защитника дома. Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена», — отметил он.

По данным Зеленского, освобожденные украинцы участвовали в боях на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях; 70 бойцов участвовали в обороне Мариуполя.

Однако командир «Азова» Денис «Редис» Прокопенко подчеркнул, что среди вернувшихся украинцев не было ни одного «азовца». Он назвал это «издевательством» и заявил, что Россия намеренно удерживает бойцов «Азова» в качестве «заложников». Прокопенко призвал Киев искать новые способы освобождения бойцов «Азова», которые находятся в плену уже четвертый год.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что среди гражданских в рамках обмена вернулись не только жители Курской области, районы которой ВСУ удерживали несколько месяцев, но и «политзаключенные». По данным «Украинской правды» и «Страны.ua», речь идет по крайней мере об Александре Тарнашинском, связанном, с Виктором Медведчуком, в прошлом лидером запрещенной в Украине пророссийской партии «ОПЗЖ». Тарнашинский был осужден украинскими властями за попытки госпереворота и сотрудничество со спецслужбами РФ.

Истории
Комбинированный налет на Украину
Комбинированный налет на Украину
Украину ждет кровавое лето
Украину ждет кровавое лето
Суд встал на сторону Гарварда
Суд встал на сторону Гарварда
Германия запретит беженцам привозить детей
Германия запретит беженцам привозить детей
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Израиль испугался сближения Сирии и США
Израиль испугался сближения Сирии и США
Трамп доволен переговорами с Ираном
Трамп доволен переговорами с Ираном
Украина бьет по химзаводам РФ
Украина бьет по химзаводам РФ
Мальта признает Палестину
Мальта признает Палестину
Кто выключает Францию?
Кто выключает Францию?
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
Трамп испугался китайских студентов?
Трамп испугался китайских студентов?
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us