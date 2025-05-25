В воскресенье, 25 мая, состоялся третий этап обмена пленными между Россией и Украиной: стороны передали друг другу по 303 комбатанта. Обмен стал возможен после переговоров в Стамбуле 16 мая.

Минобороны России сообщило, что освобожденные военные находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а затем их доставят на родину для лечения и реабилитации.

О состоявшемся обмене также написал президент Украины Владимир Зеленский. «303 украинских защитника дома. Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена», — отметил он.

По данным Зеленского, освобожденные украинцы участвовали в боях на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях; 70 бойцов участвовали в обороне Мариуполя.

Однако командир «Азова» Денис «Редис» Прокопенко подчеркнул, что среди вернувшихся украинцев не было ни одного «азовца». Он назвал это «издевательством» и заявил, что Россия намеренно удерживает бойцов «Азова» в качестве «заложников». Прокопенко призвал Киев искать новые способы освобождения бойцов «Азова», которые находятся в плену уже четвертый год.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что среди гражданских в рамках обмена вернулись не только жители Курской области, районы которой ВСУ удерживали несколько месяцев, но и «политзаключенные». По данным «Украинской правды» и «Страны.ua», речь идет по крайней мере об Александре Тарнашинском, связанном, с Виктором Медведчуком, в прошлом лидером запрещенной в Украине пророссийской партии «ОПЗЖ». Тарнашинский был осужден украинскими властями за попытки госпереворота и сотрудничество со спецслужбами РФ.