ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Пентагон продолжает кибероперации против России?
Пентагон отрицает сообщения о том, что министр обороны США Пит Хегсет приказал приостановить кибероперации против России.
Пентагон продолжает кибероперации против России?
Министр обороны США Пит Хегсет
4 марта 2025 г.

Пентагон опроверг информацию о том, что министр обороны США Пит Хегсет приказал приостановить кибероперации против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. По словам источника, Хегсет не отменял и не задерживал никаких кибератак против российских целей, и не было приказа об отказе от этого приоритета.

Ранее портал Record сообщал, что Хегсет приказал киберкомандованию США прекратить все планы против России, включая наступательные кибероперации. Это якобы произошло в конце февраля, спустя неделю после встречи представителей США и России в Саудовской Аравии, на которой обсуждали улучшение двусторонних отношений. Однако приказ не касался Агентства национальной безопасности (АНБ) и работы по сбору разведданных.

Associated Press (AP) также сообщило 4 марта, что Хегсет приказал приостановить наступательные кибероперации против России, ссылаясь на американского чиновника. AP уточнило, что решение не затрагивает операции, проводимые ЦРУ и Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры.

Российские власти неоднократно заявляли о кибератаках на свою инфраструктуру, включая систему дистанционного электронного голосования в Москве и ресурсы ЦИК. С начала военной кампании в Украине количество кибератак на российские объекты критической информационной инфраструктуры значительно возросло, как сообщил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us