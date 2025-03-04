Пентагон опроверг информацию о том, что министр обороны США Пит Хегсет приказал приостановить кибероперации против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. По словам источника, Хегсет не отменял и не задерживал никаких кибератак против российских целей, и не было приказа об отказе от этого приоритета.

Ранее портал Record сообщал, что Хегсет приказал киберкомандованию США прекратить все планы против России, включая наступательные кибероперации. Это якобы произошло в конце февраля, спустя неделю после встречи представителей США и России в Саудовской Аравии, на которой обсуждали улучшение двусторонних отношений. Однако приказ не касался Агентства национальной безопасности (АНБ) и работы по сбору разведданных.

Associated Press (AP) также сообщило 4 марта, что Хегсет приказал приостановить наступательные кибероперации против России, ссылаясь на американского чиновника. AP уточнило, что решение не затрагивает операции, проводимые ЦРУ и Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры.

Российские власти неоднократно заявляли о кибератаках на свою инфраструктуру, включая систему дистанционного электронного голосования в Москве и ресурсы ЦИК. С начала военной кампании в Украине количество кибератак на российские объекты критической информационной инфраструктуры значительно возросло, как сообщил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.