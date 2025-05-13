Соединенные Штаты и Саудовская Аравия подписали соглашение на сумму почти $142 млрд, предусматривающее масштабные поставки американского оружия и оборонной техники. Об этом сообщается в официальном заявлении Белого дома.

Сделка включает поставки современного вооружения, военных технологий и услуг по обслуживанию от американских компаний. По данным Белого дома, соглашение стало частью более широких инвестиционных обязательств Эр-Рияда перед Вашингтоном, общая сумма которых составляет около $600 млрд.

Помимо оружейного контракта, в соглашение вошли экспорт газовых турбин и энергетических решений от General Electric на сумму $14,2 млрд, а также поставка пассажирских самолетов Boeing 737-8 общей стоимостью $4,8 млрд.

Документы были подписаны в ходе визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию.

Следующими пунктами поездки станут Катар и ОАЭ, где запланированы встречи с правительствами и бизнесом.

Трамп не исключил, что в четверг может отправиться в Турцию на возможные прямые переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, если те подтвердят свое участие. На фоне ожиданий прекращения огня между Россией и Украиной эта встреча может стать поворотной.