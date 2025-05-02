ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Деньги США в безопасности, Украина — нет
США не включили в соглашение с Украиной гарантии безопасности, на которых настаивал Киев, при этом Трамп заявил, что американские «деньги в безопасности» и можно «начинать копать»
Деньги США в безопасности, Украина — нет
Подписание соглашения по недрам / Reuters
2 мая 2025 г.

Соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере природных ресурсов не включает положения о гарантиях безопасности для Киева. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на текст документа. Ключевое требование Украины, связанное с военной поддержкой, не было включено в финальную версию сделки.

Документ подписали министр финансов США Скотт Бессент и глава украинского Минэкономики Юлия Свириденко. По данным NYT, соглашение допускает возможность увеличения американской военной помощи в случае провала переговоров с Россией, но не содержит конкретных обязательств.

Источники Politico рассказали, что подписание сделки произошло на фоне растущего разочарования президента США Дональда Трампа переговорами с Кремлем. Несмотря на предложенные уступки — включая признание Крыма и отмену санкций, — президент России Владимир Путин не выразил готовности принять американские условия перемирия.

В Белом доме, по словам собеседников Politico, пока нет четкого плана, как действовать дальше. Рассматривается вариант введения новых санкций против России, но неизвестно, готов ли к этому Трамп.

Изначально Трамп заявлял, что соглашение принесет США $500 млрд прибыли от украинских недр. Позже он снизил оценку до $120 млрд, назвав сделку способом «компенсировать американцам затраты на помощь Украине». При этом в тексте документа уже оказанная помощь не оформлена как долг.

Как отмечает NBC News, эксперты-геологи сомневаются в реальной ценности недр Украины. По их данным, администрация США могла опираться на устаревшие геологические карты 30-летней давности. В действительности, стоимость украинских запасов редкоземельных металлов может составлять всего $12 млрд.

«Редкоземельные металлы называются редкими не просто так. А у них их много», — заявил Трамп на заседании кабинета министров.

«Мы заключили сделку, в которой наши деньги находятся в безопасности, и мы можем начинать копать», — добавил он.

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