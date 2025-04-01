Старший советник верховного лидера Ирана Али Лариджани заявил, что в случае нападения со стороны США или их союзников Тегеран будет вынужден пойти на создание ядерного оружия. Об этом он сказал в эфире иранского государственного телевидения.

«Мы не стремимся к ядерному оружию, но если вы допустите ошибку, вы сами подтолкнете Иран к этому, потому что стране придется защищаться», — подчеркнул Лариджани. По его словам, в условиях давления у Ирана «не останется другого выбора».

Заявление прозвучало после слов Дональда Трампа, который пригрозил Ирану «невиданными бомбардировками», если страна не согласится на переговоры по ядерной программе. Верховный лидер Али Хаменеи в ответ предупредил о «жестком возмездии» в случае внешней агрессии.