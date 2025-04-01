ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Иран грозит обзавестись ядерным оружием
Советник Хаменеи заявил, что враги могут «подтолкнуть» Тегеран к созданию ядерного оружия, поскольку «не останется другого выбора»
Иран грозит обзавестись ядерным оружием
/ AFP
1 апреля 2025 г.

Старший советник верховного лидера Ирана Али Лариджани заявил, что в случае нападения со стороны США или их союзников Тегеран будет вынужден пойти на создание ядерного оружия. Об этом он сказал в эфире иранского государственного телевидения.

«Мы не стремимся к ядерному оружию, но если вы допустите ошибку, вы сами подтолкнете Иран к этому, потому что стране придется защищаться», — подчеркнул Лариджани. По его словам, в условиях давления у Ирана «не останется другого выбора».

Заявление прозвучало после слов Дональда Трампа, который пригрозил Ирану «невиданными бомбардировками», если страна не согласится на переговоры по ядерной программе. Верховный лидер Али Хаменеи в ответ предупредил о «жестком возмездии» в случае внешней агрессии.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us