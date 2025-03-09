В столице Иордании состоялась встреча глав МИД, Минобороны, Генштабов и разведывательных служб Ирака, Иордании, Ливана, Сирии и Турции. В центре переговоров были вопросы безопасности, борьбы с терроризмом, контрабандой оружия и наркотиков, а также ситуация в Сирии.

По итогам встречи стороны договорились поддерживать сирийский народ в восстановлении страны, обеспечивая при этом ее территориальную целостность и суверенитет. Было принято решение укреплять сотрудничество в обеспечении безопасности, противодействовать экстремистским группировкам и поддерживать меры сирийского правительства, направленные на стабилизацию ситуации.

Одним из ключевых решений стало создание совместного операционного центра для координации борьбы с ДАЕШ. Центр займется обменом данными и планированием операций против террористической угрозы, а также рассмотрением вопросов, связанных с местами содержания боевиков.

Участники встречи осудили действия Израиля в отношении Сирии, назвав их нарушением международного права и фактором дестабилизации региона. Было выдвинуто требование прекратить атаки и соблюдать соглашение о разграничении сил от 1974 года.

Важной темой стало экономическое восстановление Сирии. Обсуждалась необходимость снятия санкций, международной поддержки ранних этапов восстановления, а также расширения торгового и инвестиционного сотрудничества.

Дополнительно стороны согласились на совместные усилия по созданию условий для безопасного и устойчивого возвращения сирийских беженцев, при этом подчеркнув важность международной поддержки принимающим странам до завершения этого процесса.

Следующий раунд переговоров планируется провести в Турции в ближайшие месяцы.