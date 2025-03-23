ТУРЦИЯ
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Турция поддерживает египетский план по Газе
Мирные усилия по Газе должны основываться на египетской инициативе, заявил глава МИД Турции на саммите в Каире
Турция поддерживает египетский план по Газе
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23 марта 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал выстраивать международные усилия по урегулированию ситуации в Газе на базе плана Египта. Об этом он заявил в Каире на заседании Контактной группы ОИС и Лиги арабских государств.

Министр подчеркнул, что в Газе продолжаются геноцид, насильственное переселение и режим апартеида. Он отметил, что авиаудары Израиля 18 марта свидетельствуют о наличии более широкой повестки, включая блокировку гуманитарной помощи и удары по территории Сирии и Ливана.

«Мир в регионе невозможен без остановки Израиля. Наша первоочередная цель — положить конец разрушениям в Газе и добиться постоянного прекращения огня. Давление на Израиль необходимо усилить», — заявил он.

Министр также указал на необходимость активнее задействовать международные платформы, включая ООН, для достижения срочного и стабильного перемирия.

4 марта арабский саммит в Каире утвердил египетский план по восстановлению Газы стоимостью 53 млрд долларов. Он предполагает восстановление инфраструктуры без переселения палестинцев. Этот подход был поддержан всеми странами ОИС.

Ранее план президента США Дональда Трампа, предусматривающий «передачу» Газы под контроль Вашингтона и переселение палестинцев, вызвал резкую критику в арабском мире и был расценен как попытка этнической чистки.

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