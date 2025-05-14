Эпицентр мировой дипломатии сейчас находится в Турции, которая играет активную посредническую роль. Украина это ценит. Данное заявление прозвучало из уст министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги на встрече с его турецким коллегой Хаканом Фиданом в преддверии неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Анталье.

Сибига заявил о готовности Киева к немедленному прекращению огня и прямым переговорам на высшем уровне с Россией. «Во время нашей встречи я поблагодарил Хакана Фидана за приглашение в Турцию и проинформировал его о последних событиях на поле боя и в дипломатии. Эпицентр мировой дипломатии сейчас находится в Турции, которая играет активную посредническую роль. Мы это ценим», – сообщил Сибига на своей странице в X.

По словам украинского министра, «Путин должен прекратить отвергать прекращение огня и избегать встречи с президентом Зеленским». «Мы провели обстоятельный разговор о путях продвижения содержательного мирного процесса. Я благодарен своему коллеге за поддержку и ценные советы», — написал политик.

Встреча министров проходит на фоне подготовки к российско-украинским переговорам в Стамбуле, назначенным на 15 мая. За день до потенциальных переговоров все еще ничего не известно о составе российской делегации.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что в четверг у него запланирована встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. При этом украинский лидер подчеркнул, что готов прилететь в Стамбул, если российский президент Владимир Путин согласится прибыть туда.

Инициатива возобновления прямых переговоров, первые раунды которых прошли еще в 2022 году, исходила от главы РФ Владимира Путина. В Кремле заявили, что российская делегация будет ждать украинскую 15 мая в Стамбуле. Представители офиса Зеленского отметили, что украинский президент будет вести переговоры только непосредственно с Путиным.

Президент Эрдоган накануне выразил надежду, что усилия по организации переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле «не будут потрачены зря».