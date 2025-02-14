ВОЙНА В ГАЗЕ
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ХАМАС готовится к обмену
ХАМАС обнародовал имена трех израильских пленных, которых планируют освободить 15 февраля в рамках шестого раунда обмена пленными с Израилем
ХАМАС готовится к обмену
ХАМАС готовится к обмену / Reuters
14 февраля 2025 г.

ХАМАС объявил, что 15 февраля в рамках обмена пленными будут освобождены Александр (Саша) Труфанов, Саги Декель Чен и Яир Хорн. Об этом сообщил представитель военного крыла ХАМАС «Бригад Изз ад-Дин аль-Кассам» Абу Убейда.

По данным палестинской стороны, Чен является гражданином США и Израиля, а Труфанов — России и Израиля.

Обмен остается под угрозой срыва: ранее, 10 февраля, Абу Убейда заявлял, что процесс приостановлен из-за невыполнения Израилем своих обязательств. В ХАМАС отметили, что это решение приняли заранее, чтобы посредники могли оказать давление на израильскую сторону.

В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновить боевые действия в случае, если до полудня 15 февраля ХАМАС не освободит пленных.

«Мы вернемся к интенсивным ударам и продолжим их до окончательного разгрома ХАМАС», — заявил он.

Несмотря на угрозу срыва сделки, ХАМАС накануне подтвердил готовность следовать договоренностям. В предыдущих пяти раундах обмена были освобождены 766 палестинских заключенных и 21 пленный в Газе, среди которых 16 израильтян и 5 граждан Таиланда.

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