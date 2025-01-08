Лесной пожар бушует в Лос-Анджелесе в прибрежном районе Пасифик-Палисейдс. Площадь возгорания составляет около 1500 гектаров. Сообщается об уничтожении жилых домов. В регионе идет масштабная эвакуация, в безопасные районы вывезли уже 30 тыс. человек. В зону эвакуации попала также резиденция вице-президента США Камалы Харрис.Российские войска нанесли авиаудар по промышленной инфраструктуре Запорожья. В результате атаки погибли 13 человек, еще 18 получили ранения. По предварительной информации, Россия использовала управляемые авиабомбы