В результате разрушения канализационной системы в секторе Газа улицы некоторых районов оказались затоплены сточными водами. Ситуация ухудшилась после того, как Израиль заблокировал пограничные переходы, прекратил поставки топлива и отключил подачу электроэнергии, что привело к остановке насосных станций.

По словам представителя муниципалитета Газы Хюсню Мухенны, особенно тяжелая ситуация сложилась в низинных районах города. «Канализация переполнена, и отходы начали затапливать улицы, создавая серьезную угрозу для здоровья населения», — сообщил он в интервью агентству «Анадолу».

Чиновник подчеркнул, что отсутствие электричества и топлива делает невозможной работу очистных сооружений. Кроме того, израильские удары повредили ключевые элементы инфраструктуры, включая дренажные системы, магистральные водопроводы и дорожные коммуникации.

«Из-за этого в густонаселенных районах возрастает угроза вспышек инфекционных заболеваний, распространяются неприятные запахи, а также увеличивается численность грызунов и насекомых», — добавил Мухенна.

Он призвал международное сообщество вмешаться и добиться открытия границ для поставки необходимого оборудования, а также незамедлительного проведения восстановительных работ.

Израильские военные действия повредили более 175 км канализационных сетей в Газе. Уже 10 дней критически важная инфраструктура остается без топлива, необходимого для очистных сооружений и водоснабжения.

«Нас ждет беспрецедентная санитарная катастрофа, если не будет срочных мер», — предупредил представитель муниципалитета.

Житель северной части Газы, Мухаммед Беракат, рассказал, что из-за смешивания дождевых и сточных вод в районе Шейх Ридван ситуация стала невыносимой.

«Мы вынуждены жить в антисанитарных условиях. Если ничего не изменится, нас ждут тяжелые болезни», — заявил он.

Власти Газы опасаются, что продолжающиеся дожди могут привести к новым разрушениям и еще больше обострить кризис.