ПОЛИТИКА
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Германия и Австрия не впустят Додика
Вена и Берлин обвиняют лидера боснийских сербов Милорада Додика в угрозе безопасности на Балканах и запретят ему въезд
Германия и Австрия не впустят Додика
/ REUTERS
3 апреля 2025 г.

Германия и Австрия заявили, что запретят въезд лидеру боснийских сербов Милораду Додику и его двум ближайшим соратникам. Обе страны обвиняют его в дестабилизации Боснии и угрозе безопасности региона.

Додик, возглавляющий автономную Республику Сербскую, спровоцировал конституционный кризис, игнорируя решения международного представителя — должности, созданной для предотвращения возвращения страны к насилию 1990-х годов. Противостояние вылилось в открытый конфликт, где союзниками Додика выступают Россия и Сербия, а оппонентами — США и ЕС.

Министр иностранных дел Австрии Беате Майндль-Райзингер назвала действия Додика «новым уровнем сепаратистских провокаций», подчеркнув, что он перешел юридические границы. Совместно с министром по делам Европы и климата Германии Анной Люрманн она заявила, что шаги боснийских сербов блокируют евроинтеграцию страны.

В феврале суд приговорил Додика к году тюрьмы и шестилетнему запрету на политическую деятельность за отказ исполнять решения международного представителя. В ответ он инициировал законы, выводящие судебную и полицейскую власть из-под контроля центральных органов, что стало поводом для ордера на его арест.

Босния состоит из двух частей — Республики Сербской и Федерации Босния и Герцеговина, объединенных центральным правительством с ограниченными полномочиями и находящихся под международным надзором.

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