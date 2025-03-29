В Анкаре продолжают прилагать дипломатические усилия для освобождения турецкой гражданки Рюмейсы Озтюрк, задержанной иммиграционной полицией США в Бостоне. Об этом 29 марта сообщил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.

По его словам, посольство Турции в Вашингтоне оказывают Озтюрк полную юридическую и консульскую поддержку. Он отметил, что накануне генеральный консул Турции в Хьюстоне посетил Рюмейсу Озтюрк в центре содержания в Луизиане. Ее обращения были переданы властям и адвокату.

Рюмейса Озтюрк — аспирантка Университета Тафтса в Массачусетсе. Она была задержана шестью сотрудниками ICE в масках вечером 25 марта, когда направлялась с друзьями на ифтар.

После задержания Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что студенческая виза Озтюрк была аннулирована, и она подлежит депортации.

29 марта федеральный судья штата Массачусетс Дениз Каспер постановила приостановить депортацию Озтюрк до завершения разбирательства по иску о незаконном лишении свободы.

По словам Рубио, визы были отменены также у более 300 иностранных студентов, которых он назвал «сторонниками ХАМАС» и «безумцами».

Сенатор США Берни Сандерс осудил арест Рюмейсы Озтюрк, назвав это проявлением авторитарной политики администрации Дональда Трампа. Сандерс подчеркнул, что ее наказали за выражение мнения и раскритиковал Трампа за «политические репрессии против инакомыслящих».

Задержание Озтюрк стало частью масштабной кампании по депортации иностранных студентов, критикующих военные действия Израиля в Газе.