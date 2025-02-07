ПОЛИТИКА
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Израиль атаковал юг и восток Ливана
Израильские ВВС нанесли удары по южным и восточным районам Ливана, атакованы города Набатия и Баальбек
Израиль атаковал юг и восток Ливана
Ливан / Reuters
7 февраля 2025 г.

Израильская армия нанесла авиаудары по южным и восточным районам Ливана, сообщает ливанское агентство NNA. По информации СМИ, израильские боевые самолеты атаковали города Набатия и Баальбек.

В районе Набатии удары пришлись на территорию между городами Бефрух и Аззе — израильская авиация нанесла там два удара. В провинции Баальбек были атакованы горные районы, однако сообщений о жертвах пока нет.

Также израильские истребители пролетали на низкой высоте над районами Рашая и Бека, что вызвало беспокойство среди местных жителей.

Соглашение о перемирии между Израилем и Ливаном было подписано 27 ноября 2024 года. Израильские войска обязались покинуть захваченные позиции на юге Ливана в течение 60 дней, но затем заявили, что ливанская армия не взяла эти территории под полный контроль, что стало основанием для продления израильской оккупации до 18 февраля.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил генерального секретаря «Хезболлы» Наима Касема, что тот «заплатит очень высокую цену», если БПЛА будут запускаться с юга Ливана.

«Я хочу послать четкое сообщение «Хезболле» и ливанскому правительству: Израиль не допустит запуска беспилотников с территории Ливана. Либо не будет беспилотников, либо не будет «Хезболлы», — подчеркнул он.

С момента подписания перемирия Израиль продолжает военное присутствие на юге Ливана и наносит удары по территории страны, нарушая условия соглашения. Обстрелы препятствуют возвращению мирных жителей в свои дома. Беженцами по-прежнему остаются более 100 тыс. ливанцев.

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