Ранее в сети появилось видео, на котором силовики во время рейда в общежитии для граждан СНГ выгоняют мужчин из комнат, а некоторым дают пинки и подзатыльники, оскорбляя при этом людей.МИД Узбекистана выразил обеспокоенность жёстким обращением и призвал российские власти «относиться к гражданам Узбекистана с уважением, не унижать их честь и достоинство».В российском МИДе ответили, что внимательно рассматривают информацию, содержащуюся в ноте посольства Узбекистана, и «доводят её до соответствующих компетентных органов».