ПОЛИТИКА
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Момент, как силовики в Москве дают пинки и подзатыльники мигрантам из Узбекистана
Посольство Узбекистана направило в МИД РФ ноту с просьбой дать разъяснения в связи с ситуацией с узбекскими мигрантами в Москве.
Момент, как силовики в Москве дают пинки и подзатыльники мигрантам из Узбекистана / TRT Russian
2 часа назад

Ранее в сети появилось видео, на котором силовики во время рейда в общежитии для граждан СНГ выгоняют мужчин из комнат, а некоторым дают пинки и подзатыльники, оскорбляя при этом людей.МИД Узбекистана выразил обеспокоенность жёстким обращением и призвал российские власти «относиться к гражданам Узбекистана с уважением, не унижать их честь и достоинство».В российском МИДе ответили, что внимательно рассматривают информацию, содержащуюся в ноте посольства Узбекистана, и «доводят её до соответствующих компетентных органов».

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