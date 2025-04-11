ТУРЦИЯ
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Анталийский дипломатический форум начал свою работу
С 11 по 13 апреля в Турции проходит Анталийский дипломатический форум с участием президентов, министров иностранных дел и международных организаций
Анталийский дипломатический форум начал свою работу
С 11 по 13 апреля в Турции проходит Анталийский дипломатический форум / AA
11 апреля 2025 г.

Анталья, ежегодно привлекающая миллионы туристов, в эти выходные становится площадкой для важного дипломатического события.

Город, где ранее проходили саммиты G20 и НАТО, в четвертый раз принимает Анталийский дипломатический форум.

Мероприятие пройдет с 11 по 13 апреля в конгресс-центре NEST в туристическом районе Белек под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и при поддержке Министерства иностранных дел страны. Девиз форума — «Возвращение дипломатии в раздробленный мир».

Участие в ADF2025 примут более 20 глав государств и правительств, свыше 70 министров, включая более 50 министров иностранных дел, порядка 60 высокопоставленных представителей международных организаций и более 4 тыс. гостей. Среди них — студенты, эксперты, дипломаты и представители гражданского общества.

Подготовка к прибытию участников форума началась и в аэропорту Антальи. Первым гостей форума встретил губернатор Хулуси Шахин — он поприветствовал президента Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало, который прибыл в Анталью накануне.

В интервью агентству «Анадолу» Шахин выразил гордость за то, что форум проводится в Анталье уже в четвертый раз. Он отметил, что город вновь принимает глав государств, министров иностранных дел, представителей международных и неправительственных организаций, академических кругов и СМИ.

По его словам, Анталья имеет успешный опыт проведения таких мероприятий, где дипломатия становится инструментом поиска решений для региональных, национальных и глобальных проблем.

Шахин сообщил, что помимо Анталийского дипломатического форума, город вскоре примет встречу министров иностранных дел стран НАТО, а в 2026 году — крупнейший в мире космический конгресс.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже провел встречи с некоторыми главами государств, прибывшими на форум. В Анталье он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с президентом Черногории Яковом Милатовичем.

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