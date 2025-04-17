ПОЛИТИКА
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«Асад знал все»: могильщик рассказал о тайных захоронениях запытанных до смерти
Сириец Мухаммад Афиф Нафиех, ставший ключевым свидетелем в первом международном суде по пыткам в структурах режима Башара Асада, дал первое открытое интервью
«Асад знал все»: могильщик рассказал о тайных захоронениях запытанных до смерти
/ AFP
17 апреля 2025 г.

Мухаммад Афиф Нафиех, бывший сотрудник муниципалитета Дамаска, впервые дал интервью, открыто назвав себя участником массовых захоронений жертв режима Башара Асада. Его показания легли в основу первого международного судебного процесса по пыткам в Сирии.

С 2011 по 2018 год Нафиех по приказу сирийских спецслужб вел учет и организовывал захоронения тысяч тел, доставленных в рефрижераторах к двум тайным кладбищам — сначала в Наджа, затем в Кутайфе. «В один грузовик помещалось до 400 тел. Почти все с признаками страшных пыток», — вспоминает он. «Когда я смотрел на них, представлял, сколько боли они испытали до казни. Они умирали сотни раз до своей окончательной смерти».

По словам Нафиеха, он не мог отказаться от работы. «В тоталитарной системе слово «нет» запрещено. Даже сказать, что устал или болен — запрещено». Все, что он фиксировал в отчетах — от названия подразделения до числа тел, — направлялось, в том числе, и в администрацию президента Сирии. «Башар Ассад знал все, что происходило в этих службах», — утверждает он.

Нафиех говорит, что был свидетелем регулярных поставок тел из тюрьмы Седная, где казни проводились в полночь, а захоронения — в три часа утра. Сначала он пытался справиться с увиденным. «Я плакал, не мог спать, кричал ночами — казалось, что похороненные смотрят на меня». В 2018 году, подкупив офицера, он смог уехать с семьей в Германию.

В Германии он дал показания в суде в Кобленце, где были осуждены двое сирийских офицеров. Позже он выступал в Конгрессе США и на форумах ООН. Сегодня, после падения режима Асада в декабре, он впервые говорит открыто: «До падения режима я не показывал лицо. Мои родственники были арестованы даже тогда, когда я молчал. Сейчас — пора говорить. Я поклялся, что сирийский произвол не останется без ответа».

Нафиех считает, что пришло время снимать международные санкции. «Сирия — не режим. Сирия — это народ. И сейчас этот народ больше не должен страдать из-за преступлений, за которые он не несет вины», — сказал он.

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