Президент США Дональд Трамп в воскресенье пригрозил Ирану бомбардировками и вторичными санкциями, если Тегеран не согласится на новое ядерное соглашение. В интервью NBC News он заявил: «Если они не заключат сделку — будут бомбардировки».

Также Трамп добавил, что может ввести вторичные тарифы, как это уже было четыре года назад. Он отметил, что между Вашингтоном и Тегераном ведутся переговоры, но не стал вдаваться в подробности.

Иранская сторона через Оман направила ответ на письмо Трампа с призывом заключить новое соглашение.

Пока Тегеран продолжает обогащать уран, превысив лимиты, установленные ядерной сделкой 2015 года, из которой США вышли при первом сроке Трампа.

Запад обвиняет Иран в намерении создать ядерное оружие, однако Иран утверждает, что программа имеет исключительно мирные цели.