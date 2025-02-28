Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, где ответил на заявления Дональда Трампа о необходимости проведения выборов в Украине. Ранее Трамп утверждал, что поддержка Зеленского среди украинцев «упала до четырех процентов», несмотря на войну и оккупацию части территории.

Зеленский назвал эти слова «дезинформацией» и сослался на данные Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым ему доверяют 57% украинцев, а не доверяют 37%.

«Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – не получится», — заявил Зеленский, отметив, что нарратив о нелегитимности украинской власти активно распространяет Кремль.

По его словам, цифры о 4% поддержки «идут от России» и уже обсуждаются между Вашингтоном и Москвой.

«Раз уж говорим про «четыре процента» – мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России, и у нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению, президент Трамп живет в этом дезинформационном пространстве», — подчеркнул он.

Также Зеленский выразил недовольство переговорами США и России в Саудовской Аравии, отметив, что на них не обсуждали вопросы обстрелов Украины и освобождения пленных.

«То, что они обсуждают в Саудовской Аравии свои двусторонние вопросы, – это их право. Хотя я считаю, что Соединенные Штаты Америки помогают Путину выйти из многолетней изоляции», — заключил Зеленский.