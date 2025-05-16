ВОЙНА В ГАЗЕ
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США небезразличны палестинцы?
Госсекретарь Рубио заявил, что Вашингтон обеспокоен гуманитарной катастрофой в Газе
США небезразличны палестинцы?
Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху / Reuters
16 мая 2025 г.

Выступая в Турции 15 мая, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон обеспокоен гуманитарной катастрофой в Газе. В телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в тот же день он отметил: США «небезразличны к страданиям палестинцев» и готовы пересмотреть план помощи Газе, подвергшийся резкой критике.

Согласно новой инициативе, поддерживаемый США частный фонд начнет распределять продовольствие в Газе до конца мая. План, предполагающий выдачу 300 млн порций еды за 90 дней, обходит ООН и лишен ее участия. Организация отказалась от сотрудничества с Вашингтоном и резко раскритиковала инициативу, заявив, что проект нарушает принципы нейтралитета и независимости.

Рубио подчеркнул: новая система должна исключить вмешательство ХАМАС. На волне критики со стороны ООН и Евросоюза госсекретарь решил сдать назад и отметил: США открыты для альтернатив. 

«Если у кого-то есть лучший план, мы его рассмотрим», — уточнил чиновник.

Примечательно, что фонд для распределения еды в Газе поддерживается Вашингтоном. Однако финансируется он не за счет бюджета США. Израиль заявил, что не станет участвовать в финансировании, но будет содействовать логистике. Представитель ООН напомнил, что в египетском Рафахе по-прежнему стоят фуры с 171 тыс. тонн продовольствия, которые можно доставить «немедленно», без подключения США и выдумывания новых схем.

Однако израильский посол в ООН Дани Данон заявил, что прежняя модель помощи не будет восстановлена — без объяснения причин.

Тем временем Израиль усиливает блокаду Газы, где ООН и другие организации предупреждают о нехватке топлива, медикаментов и риске голода для 2,4 млн человек. Нетаньяху пообещал новую фазу наступления, настаивая на полном уничтожении ХАМАС. Палестинское движение предлагает окончательно прекратить войну и вывести израильских военных из сектора, однако Тель-Авив отказывается.


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