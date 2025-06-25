Армия Израиля открыла огонь по жителям палестинской деревни Кафр Малик на оккупированном Западном берегу, в результате чего погибли три человека. Еще семеро жителей были ранены, сообщает Минздрав Палестины.

Инцидент произошел во время нападения более сотни незаконных израильских поселенцев, которые подожгли дома и машины, а также бросали камни в жителей, утверждают свидетели и правозащитная группа Yesh Din.

Израильская армия заявила, что ее силы прибыли для «разгона столкновений» между еврейскими поселенцами и палестинцами, но открыли огонь «метателям камней», подтвердив наличие жертв. Видеозаписи из Кафр Малика показывают солдат, стреляющих по защищающимся палестинцам у въезда в деревню. Yesh Din осудила действия армии, заявив: «Под покровительством властей насилие поселенцев становится все более смертоносным».

По информации израильских СМИ, поселенцы оставили на стенах домов деревни надписи и призывы расистского содержания. Пятеро израильтян, подозреваемых в нападении, задержаны и переданы полиции для допроса. Один израильский офицер получил легкое ранение от камня, но армия не уточнила, кто его бросил.

Нападения экстремистских поселенцев на палестинцев Западного берега происходят почти ежедневно, часто без наказания, что спровоцировало санкции со стороны западных правительств.

В июне Великобритания ввела ограничения против израильских министров Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира, обвиняя их в поддержке насилия поселенцев. Инцидент в Кафр Малике, по словам Yesh Din, отражает израильские «этнические чистки» против палестинцев на незаконно оккупированных территориях.