Иранская государственная газета Tehran Times обвинила генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси в том, что он якобы передал американской стороне недостоверные и «вводящие в заблуждение» данные о ядерной программе Ирана. По версии издания, это стало одной из причин переноса четвертого раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

Как утверждается в публикации, Гросси действовал под давлением Великобритании, Франции и Германии, и пытается «создать впечатление», что Иран лжет о мирном характере своей ядерной программы.

«Он прибегает ко всем возможным средствам, чтобы быть допущенным к переговорам между Ираном и США», — говорится в статье.

12 апреля стороны провели косвенные переговоры в Маскате, а 19 апреля — встречу в Риме при посредничестве Омана. Обе стороны заявили о достигнутом прогрессе.

Четвертый раунд был запланирован на 3 мая в Риме, но был отложен. Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад аль-Бусаиди сообщил в соцсети X, что переговоры переносятся по логистическим причинам.

Накануне США объявили новые санкции против Ирана в рамках кампании «максимального давления». Под ограничения попали семь компаний, связанных с экспортом иранской нефти.

Министр обороны США Пит Хегсет выступил с угрозой: «Мы видим, как вы поддерживаете хуситов. Мы знаем, что вы делаете. Вы знаете, на что способна армия США. Ответ последует в то время и в том месте, которые выберем мы».

В ответ официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бекаи обвинил Вашингтон в «провокационных заявлениях и противоречивых действиях».