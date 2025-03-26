Президент США Дональд Трамп 25 марта подписал указ о публикации материалов ФБР, связанных с расследованием его предвыборной кампании и предполагаемым вмешательством России в выборы 2016 года. Этот шаг продолжает его многолетнюю борьбу с обвинениями в сговоре.

Рассекреченные документы касаются операции Crossfire Hurricane, которую ФБР инициировало в 2016 году. В последний день своего первого президентского срока в январе 2021 года Трамп уже отдавал распоряжение об их публикации, однако материалы так и не были обнародованы. Позже стало известно, что полный неотредактированный экземпляр досье исчез.

Документы содержат разведданные США и НАТО о якобы имевшемся российском вмешательстве, переписку ФБР и Минюста, сведения о слежке за советником Трампа в 2017 году, а также интервью с автором «русского досье» Кристофером Стилом. Часть информации останется засекреченной.

«Мы должны показать, как ФБР использовало свои полномочия для преследования Трампа. Подобное не должно повториться», — заявила генпрокурор Пэм Бонди.

Рассекречивание стало частью масштабного реванша Трампа против тех, кто расследовал его деятельность. В тот же день он подписал указ о приостановке доступа в федеральные здания для юристов фирмы Jenner & Block, где ранее работал обвинитель его штаба Пол Манафорт. Кроме того, были уволены десятки сотрудников ФБР и ЦРУ, собиравших данные для досье против Трампа.

Глава ФБР Каш Патель, близкий союзник Трампа, давно настаивал на публикации досье. «Американцы должны знать, как их незаконно прослушивали», — заявил он в интервью Fox News.

Ранее ФБР публиковало часть документов по запросу СМИ, но консервативные журналисты считали это недостаточным. Теперь Белый дом раскрывает новые детали одного из самых громких политических скандалов в истории США.



