Сектор Газа сталкивается с нарастающим гуманитарным кризисом. После того как 2 марта были введены ограничения на доставку гуманитарной и медицинской помощи, по меньшей мере 57 детей скончались от недоедания. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Палестине Рик Пиперкорн во время онлайн-брифинга Женевского отделения ООН.

По его оценке, если ситуация не изменится, в ближайшие 11 месяцев около 71 тыс. детей окажутся под угрозой острого голода.

«Сейчас дети в Газе страдают не только от нехватки еды. Отсутствие доступа к медицинской помощи, снижение охвата вакцинацией, ограниченный доступ к чистой воде и санитарии, а также риски для их безопасности — все это увеличивает вероятность тяжелых болезней и смертности», — подчеркнул Пиперкорн.

Он отметил, что почти 50% заявок на экстренную медицинскую помощь были отклонены, а гуманитарные запасы ВОЗ в Газе достигли критически низкого уровня. По его словам, они скоро будут полностью исчерпаны.

Согласно сообщению, 31 грузовик с медикаментами и продовольствием, направленный ВОЗ, сейчас застрял в египетском городе Эль-Ариш — из-за блокировки они не могут въехать в Газу. Кроме того, более 10 тыс. жителей сектора нуждаются в медицинской эвакуации за пределы региона, но соответствующая логистика практически отсутствует.

Пиперкорн сослался на последние данные Классификации стадий продовольственной безопасности (IPC), согласно которым все население Газы страдает от хронической нехватки продовольствия.

Ситуацию усугубляет новая волна израильских атак. 18 марта армия Израиля возобновила массированные авиаудары по Газе. По данным палестинских источников, с начала этой фазы погибли 2 749 человек — большинство из них женщины, дети и пожилые. Ранения получили 7 607 человек.

С момента начала израильской агрессии 7 октября 2023 года, общее число погибших в Газе достигло 52 862. Еще 119 648 человек получили ранения.