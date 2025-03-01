ПОЛИТИКА
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Госдеп требует от Зеленского извинений
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Владимир Зеленский должен извиниться за перепалку с Дональдом Трампом в Белом доме, назвав ее «фиаско» для украинского лидера
Госдеп требует от Зеленского извинений
Марко Рубио / Reuters
1 марта 2025 г.

Госсекретарь США Марко Рубио потребовал от президента Украины Владимира Зеленского принести извинения за спор с Дональдом Трампом во время встречи в Белом доме. Об этом он заявил в интервью CNN.

«Зеленский должен извиниться за то, что он превратил эту ситуацию в то фиаско для него, в которое она превратилась. Ему не нужно было идти туда и становиться антагонистом», — сказал Рубио.

Госсекретарь также усомнился в готовности Зеленского к мирному соглашению.

«Он говорит, что хочет, но, возможно, это не так», — отметил он.

Зеленский прибыл в США 28 февраля для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако во время встречи с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла перепалка. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение не было подписано.

Ранее стало известно, что администрация США обсуждает вариант полного прекращения военной помощи Украине.

Если решение о прекращении помощи будет принято, оно затронет поставки радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет на миллиарды долларов.

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