ПОЛИТИКА
2 мин чтения
США начинают торговую войну с Канадой
Трамп введет 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики уже 1 февраля
США начинают торговую войну с Канадой
AP / AP
31 января 2025 г.

С 1 февраля США начнут взимать 25% пошлину на импортируемые товары из Канады и Мексики, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, это решение направлено на сокращение торгового дефицита с соседними странами, а также борьбу с нелегальной миграцией и потоком фентанила, якобы поступающего через границы с Канадой и Мексикой.

В то же время Трамп отметил, что пока не принято окончательное решение о том, затронут ли эти тарифы поставки нефти. Этот вопрос стоит особенно остро. Сегодня около 40% нефти, перерабатываемой на американских НПЗ, поступает из-за границы, причем большая часть — из Канады.

Введение тарифов на энергоресурсы может привести к росту цен на топливо и повседневные товары, что подорвет обещание Трампа снизить стоимость жизни для американцев.

Канада и Мексика уже объявили о намерении принять ответные меры в случае введения пошлин. Однако правительства обеих стран также пытаются убедить Вашингтон пересмотреть это решение, опасаясь негативных последствий для экономических связей.

Для Канады и Мексики США остаются крупнейшим торговым партнером, при этом для США Канада также остается крупнейшим рынком сбыта американской продукции. Каждые сутки США и Канада продают друг другу услуг и продуктов на сумму свыше $3,6 млрд.

Выступая в Овальном кабинете, президент США оправдал свои меры тем, что ситуация с фентанилом требует немедленных действий. По его словам, Китай также несет ответственность за поставки этого наркотика в США, что приводит к гибели сотен тысяч американцев. В связи с этим он намерен ввести дополнительные тарифы на китайские товары, однако не уточнил, когда именно они вступят в силу.

Во время предвыборной кампании Трамп угрожал ввести пошлины до 60% на продукцию из Китая, но после возвращения в Белый дом поручил администрации изучить этот вопрос.

Тем временем Пекин выразил обеспокоенность возможной эскалацией торговой войны. Выступая в Давосе, вице-премьер КНР Дин Сюэсян заявил, что Китай выступает за «обоюдовыгодные» торговые отношения и намерен расширять импорт. Однако США не демонстрируют готовности к компромиссу. Американский импорт из Китая остается на уровне 2018 года, что экономисты объясняют серией тарифов, введенных Трампом в его первый президентский срок.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us