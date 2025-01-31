С 1 февраля США начнут взимать 25% пошлину на импортируемые товары из Канады и Мексики, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, это решение направлено на сокращение торгового дефицита с соседними странами, а также борьбу с нелегальной миграцией и потоком фентанила, якобы поступающего через границы с Канадой и Мексикой.

В то же время Трамп отметил, что пока не принято окончательное решение о том, затронут ли эти тарифы поставки нефти. Этот вопрос стоит особенно остро. Сегодня около 40% нефти, перерабатываемой на американских НПЗ, поступает из-за границы, причем большая часть — из Канады.

Введение тарифов на энергоресурсы может привести к росту цен на топливо и повседневные товары, что подорвет обещание Трампа снизить стоимость жизни для американцев.

Канада и Мексика уже объявили о намерении принять ответные меры в случае введения пошлин. Однако правительства обеих стран также пытаются убедить Вашингтон пересмотреть это решение, опасаясь негативных последствий для экономических связей.

Для Канады и Мексики США остаются крупнейшим торговым партнером, при этом для США Канада также остается крупнейшим рынком сбыта американской продукции. Каждые сутки США и Канада продают друг другу услуг и продуктов на сумму свыше $3,6 млрд.

Выступая в Овальном кабинете, президент США оправдал свои меры тем, что ситуация с фентанилом требует немедленных действий. По его словам, Китай также несет ответственность за поставки этого наркотика в США, что приводит к гибели сотен тысяч американцев. В связи с этим он намерен ввести дополнительные тарифы на китайские товары, однако не уточнил, когда именно они вступят в силу.

Во время предвыборной кампании Трамп угрожал ввести пошлины до 60% на продукцию из Китая, но после возвращения в Белый дом поручил администрации изучить этот вопрос.

Тем временем Пекин выразил обеспокоенность возможной эскалацией торговой войны. Выступая в Давосе, вице-премьер КНР Дин Сюэсян заявил, что Китай выступает за «обоюдовыгодные» торговые отношения и намерен расширять импорт. Однако США не демонстрируют готовности к компромиссу. Американский импорт из Китая остается на уровне 2018 года, что экономисты объясняют серией тарифов, введенных Трампом в его первый президентский срок.