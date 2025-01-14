ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Токаев предложил новую парадигму мирового развития
На саммите в Абу-Даби президент Казахстана призвал к доступному зеленому финансированию, технологическому сотрудничеству и интеграции климатических и экономических приоритетов
Токаев предложил новую парадигму мирового развития
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев / Акорда
14 января 2025 г.

В Абу-Даби стартовал саммит «Неделя устойчивого развития», где первым из мировых лидеров выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он представил видение устойчивого развития, затронув ключевые вызовы и инициативы.

«На долю энергетических систем во всем мире приходится 75 % выбросов парниковых газов и 10 % потерь биоразнообразия», — сказал в своем выступлении Токаев.

Президент подчеркнул важность поддержки Казахстана иностранными партнерами в реализации проектов зеленой энергетики.

«Строительство нашей первой атомной электростанции, которое получило поддержку на общенациональном референдуме, станет важным шагом в направлении устойчивого развития энергетики страны», — заявил Токаев.

Президент обозначил стратегическую роль Казахстана как транспортного узла Евразии. По его словам, страна активно инвестирует в дороги, аэропорты и морские порты. Он также отметил планы по развитию Транскаспийского коридора и маршрута «Север-Юг», что укрепит роль Казахстана в инициативе «Пояс и путь».

Токаев назвал глобальное потепление одним из ключевых вызовов для Центральной Азии. Он предложил создать системы раннего предупреждения, модернизировать ирригационные системы и внедрять водосберегающие технологии. Также президент подчеркнул важность использования искусственного интеллекта и спутникового мониторинга для управления природными ресурсами.

Президент Токаев предложил новую парадигму мирового развития, основанную на доступности зеленого финансирования, укреплении международного сотрудничества в сфере технологий и исследований, а также синергии климатических, экономических и технологических приоритетов. По его мнению, эти подходы позволят сформировать целостную систему для эффективного решения глобальных проблем.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us