В Абу-Даби стартовал саммит «Неделя устойчивого развития», где первым из мировых лидеров выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он представил видение устойчивого развития, затронув ключевые вызовы и инициативы.

«На долю энергетических систем во всем мире приходится 75 % выбросов парниковых газов и 10 % потерь биоразнообразия», — сказал в своем выступлении Токаев.

Президент подчеркнул важность поддержки Казахстана иностранными партнерами в реализации проектов зеленой энергетики.

«Строительство нашей первой атомной электростанции, которое получило поддержку на общенациональном референдуме, станет важным шагом в направлении устойчивого развития энергетики страны», — заявил Токаев.

Президент обозначил стратегическую роль Казахстана как транспортного узла Евразии. По его словам, страна активно инвестирует в дороги, аэропорты и морские порты. Он также отметил планы по развитию Транскаспийского коридора и маршрута «Север-Юг», что укрепит роль Казахстана в инициативе «Пояс и путь».

Токаев назвал глобальное потепление одним из ключевых вызовов для Центральной Азии. Он предложил создать системы раннего предупреждения, модернизировать ирригационные системы и внедрять водосберегающие технологии. Также президент подчеркнул важность использования искусственного интеллекта и спутникового мониторинга для управления природными ресурсами.

Президент Токаев предложил новую парадигму мирового развития, основанную на доступности зеленого финансирования, укреплении международного сотрудничества в сфере технологий и исследований, а также синергии климатических, экономических и технологических приоритетов. По его мнению, эти подходы позволят сформировать целостную систему для эффективного решения глобальных проблем.