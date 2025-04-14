ТУРЦИЯ
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Хакан Фидан и Марко Рубио провели переговоры
Глава МИД Турции обсудил с госсекретарем США двусторонние отношения, ситуацию в Сирии и Газе, а также возможности прекращения огня между Россией и Украиной
Хакан Фидан и Марко Рубио провели переговоры
Хакан Фидан / AA
14 апреля 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио в понедельник, 14 апреля. Об этом сообщили источники в Министерстве иностранных дел Турции.

В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и США. Особое внимание было уделено текущей ситуации в Сирии и гуманитарному кризису в секторе Газа.

Министры также рассмотрели усилия, направленные на достижение прекращения огня в российско-украинском конфликте.

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