ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Жириновский предсказал встречу Трампа и Путина ещё в 2019 году
В 2019 году одиозный и скандальный политик Владимир Жириновский предсказал встречу Трампа и Путина и даже озвучил её возможный исход. Сегодня, в день реальных переговоров на Аляске, это видео снова набирает популярность в сети.
Жириновский предсказал встречу Трампа и Путина ещё в 2019 году / TRT Russian
15 августа 2025 г.

В 2019 году одиозный и скандальный  политик Владимир Жириновский предсказал встречу Трампа и Путина и даже озвучил её возможный исход. Сегодня, в день реальных переговоров на Аляске, это видео снова набирает популярность в сети.

Читайте также
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us