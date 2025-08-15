Жириновский предсказал встречу Трампа и Путина ещё в 2019 году

В 2019 году одиозный и скандальный политик Владимир Жириновский предсказал встречу Трампа и Путина и даже озвучил её возможный исход. Сегодня, в день реальных переговоров на Аляске, это видео снова набирает популярность в сети.