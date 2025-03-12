Переговоры между США и Украиной в Джидде не затрагивали возможную отставку Владимира Зеленского, сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», а позже утверждал, что его рейтинг якобы составляет всего 4%. Однако позже он заявил, что не помнит своих слов и мог сказать это случайно. СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщали, что Трамп якобы требует немедленной отставки Зеленского и проведения выборов. Официально этот тезис так и не получил подтверждения.

На встрече в Саудовской Аравии стороны обсудили 30-дневное перемирие с возможностью продления, восстановление военной помощи, обмен пленными и создание переговорных групп.

Республиканцы преподносят новость так, будто это Украина согласилась на предложение администрации Трампа. Однако Зеленский первым предложил 30-дневное перемирие, инициатива исходила именно от Киева.

«Теперь мы передадим это предложение Москве и надеемся на положительный ответ», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он не раскрыл деталей соглашения, но офис Зеленского подтвердил, что Украина готова к временному перемирию, если Россия примет условия. Москва пока никак не отреагировала на украинское предложение.

В ответ на готовность Киева к компромиссу Трамп распорядился немедленно возобновить военную помощь Украине и восстановить обмен разведданными.

«Сегодня люди умирают. Они погибали вчера и, к сожалению, будут погибать завтра, если не будет перемирия», — заявил Рубио.

По словам советника по нацбезопасности Майка Уолтца, обсуждались и долгосрочные гарантии безопасности для Украины, но детали пока не раскрываются.

«Мы перешли от вопроса «закончится ли эта война» к «как она закончится», — подчеркнул Уолтц.

Обмен военнопленными и возвращение украинских детей из России будут рассматриваться на втором этапе переговоров.

Обе стороны согласились немедленно назначить переговорные группы для обсуждения условий прочного мира. США также обязались вынести предложения на обсуждение с российской стороной.



