Прощай, наследие СССР: страны региона разобрались с границами
ПОЛИТИКА
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Прощай, наследие СССР: страны региона разобрались с границамиСтраны бывшего СССР зарывают топор войны. Ереван и Баку согласовали все мирные пункты договора, Бишкек и Душанбе утвердили госграницу. Парадокс: к снижению региональной напряженности подтолкнули кровопролитные столкновения и дефицит воды
Страны постсоветского пространства договорились о мире / TRT Russian
Автор Дарья Касиковская
14 марта 2025 г.

«Темные» времена в отношениях стран постсоветского пространства позади. Президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали соглашение о государственной границе протяженностью 984 км. В столетнем пограничном конфликте поставлена точка.

Между странами снова заработали КПП «Кайрагач» и «Кызыл-Бель» — они были закрыты в 2021 году после вооруженного столкновения жителей приграничных территорий. Конфликт суммарно унес жизни двух сотен людей. Также, согласно договоренности, с 14 марта будут возобновлены и авиарейсы между двумя странами по маршрутам Бишкек-Душанбе и Бишкек-Худжанд.

Подписание исторического документа — триумф дипломатии. Кыргызстан смог убедить соседа не использовать карты 1920-х годов в качестве переговорной позиции. И в то же время пошел на большие уступки. Например, село Достук полностью перешло Таджикистану. Оно было разрушено в результате столкновений в 2021 и 2022 годах, но затем населенный пункт отстроили заново.

Практически одновременно с этим произошло еще одно важное событие: лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян согласовали все пункты мирного договора между странами. Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что Ереван принял предложения азербайджанской стороны о двух последних пунктах соглашения.

«На следующем этапе ожидания Баку таковы — Армения должна внести поправки в свою Конституцию, в которой все еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану», — добавил дипломат.

Ереван также принял условие Баку не размещать на границе вооруженные силы третьих государств. «Мы проанализировали соглашение в целом и решили, что этот компромиссный вариант, сформированный за четыре года переговоров, может быть приемлемым для Армении», — заявил Пашинян.

Еще одним спорным моментом, который долгое время не могли урегулировать две стороны, был Зангезурский коридор. Однако, как разрешился этот вопрос, не уточняется. Не указана и ожидаемая дата подписания самого документа. А эксперты расходятся в прогнозах, будет ли он подписан в принципе. Но формальное согласование всех пунктов договора, безусловно, говорит о значительном прогрессе и дипломатических достижениях.

Постсоветское пространство, наконец, расслабилось

Соглашение между Кыргызстаном и Таджикистаном обеспечит мир в Центральной Азии, говорит TRT на русском эксперт по международным отношениям ЦЭИ Ой-Ордо Байкадам Курамаев.

По его словам, территориальный спор приводил к кровопролитным столкновениям и именно поэтому лидеры двух стран ускорили процесс согласования госграницы. Подписанный документ станет основной мира, стабильности и добрососедских отношений в регионе.

«Кыргызстан и Таджикистан рассматривается через призму единого центральноазиатского пространства. Урегулирование приграничного спора принесет в регион инвестиции. Деньги вкладываются туда, где нет военных конфликтов. Дополнительный стимул к развитию торговых связей – открытие КПП и восстановление авиасообщения».

У стран остаются проблемы, с которыми они должны справиться сообща, подчеркивает собеседник агентства. И прежде всего — вопрос водных ресурсов. «Афганистан строит канал Куштепе, что выкачает из Амударьи 30% воды и оставит без водоснабжения низовье: Узбекистан, Туркменистан, Казахстан. Это требует срочного совместного решения. Кыргызстан и Таджикистан и раньше могли успешно договариваться и помогать друг другу. А с установлением госграницы многие вопросы будут решаться эффективнее».

Территориальные проблемы были созданы еще советскими государственными функционерами, отмечает в разговоре с TRT на русском политолог Ислам Кураев. По его словам, это было сделано намеренно. Цель — создать очаги напряжения, чтобы иметь рычаги давления и управлять ими через Москву.

«В урегулировании таджикско-кыргызского спора инициатором выступило, скорее всего, руководство Кыргызстана, которое раз за разом совершает разумные шаги, особенно во внешней̆ политике. Думаю, цель Бишкека — укрепить свои позиций и создать площадки для будущих проектов. Не стоит и исключать посредничество Китая, так как мы знаем о запущенном логистическом проекте в рамках «Один пояс - Один путь»», — считает Кураев.

Общий трек в регионе – любой конфликт необходимо урегулировать, также говорит TRT на русском глава фонда Eurasian Expert Council Чингиз Лепсибаев. Согласование границы и пунктов мирного договора — две разные ситуации, но они имеют общую историю.

«Это наследие того отношения к госграницам, которые были в СССР. После его распада осталась неделимитированная территория посреди разных аулов, где проживали таджики, кыргызы и узбеки. В основном это Ферганская долина. Очевидно, что кыргызы не были против таджиков, а узбеки не против кыргызов. Конфликты возникали из-за непонятного размежевания и споров из-за воды», — поясняет собеседник TRT на русском.

То, что наконец появилась политическая воля решить этот вопрос, – очень хороший сигнал о том, что региону не нужны конфликты, продолжает эксперт: «Мы видим позитивный трек на консолидацию и понимание, что лучше жить в мире и становится богаче, нежели играть на конфликтах с соседями».

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