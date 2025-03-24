Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о проведении досрочных парламентских выборов 28 апреля.

«Мы столкнулись с самым значительным кризисом за все время нашей жизни из-за необоснованных действий президента Трампа в сфере торговли и его угроз нашему суверенитету», — сказал Карни журналистам после одобрения его предложения о проведении выборов.

Карни, возглавивший правительство чуть более недели назад, заявил, что ему нужен «сильный, позитивный мандат от моих соотечественников-канадцев». По его словам, «нужно сделать намного больше, чтобы обезопасить Канаду».

«Нашим ответом должно стать построение сильной экономики и более безопасной Канады. Президент Трамп утверждает, что Канада — это не настоящая страна. Он хочет сломить нас, чтобы мы принадлежали Америке. Мы не позволим этому случиться», — заявил канадский премьер.

Очередные выборы должны были пройти не позднее 20 октября, но канадское законодательство позволяет премьеру распустить парламент досрочно — при согласии генерал-губернатора, представляющего британского монарха. Карни воспользовался этим правом.

Марк Карни сменил Джастина Трюдо на посту лидера Либеральной партии после его отставки 6 января. Победив на внутрипартийных выборах, он стал новым главой правительства.

Либеральная партия находится у власти с 2015 года. По данным опросов, либералам удалось сократить отставание от главной оппозиционной силы — Консервативной партии во главе с Пьером Полиевром.

В новом парламенте изберут 343 депутата. Чтобы сформировать правительство, партия должна получить абсолютное большинство, иначе ей придется искать союзников. Именно в таком формате — правительства меньшинства — и управлял Канадой кабинет Трюдо в последний срок.

Кроме либералов и консерваторов, в выборной кампании участвуют Квебекский блок и Новая демократическая партия. У либералов в прежнем составе парламента было 153 мандата, у консерваторов — 120, у Квебекского блока — 33, у НДП — 24.