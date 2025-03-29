В центре Берлина прошла очередная массовая акция в поддержку Палестины. По призыву палестинских организаций, на Потсдамской площади собрались сотни человек.

Участники развернули палестинские флаги и скандировали лозунги: «Свобода для Палестины», «Израиль — террористическое государство», «Израиль — убийца детей», «Германия поставляет оружие, Израиль убивает».

Организаторы заявили, что Израиль совершает геноцид в Газе, а международное сообщество молчаливо наблюдает.

В заявлениях прозвучала резкая критика официального Берлина. Протестующие обвинили немецкое правительство в активной поддержке политики Израиля. По их словам, поставки оружия, дипломатическое прикрытие и запреты на митинги делают Германию соучастницей изгнания палестинцев.

«Каждое соглашение о поставках оружия в Израиль, поддержка израильского правительства в международных институтах и запрет на протесты означают, что немецкое правительство закрывает глаза на захват земли, изгнание и геноцид», — говорится в заявлении, озвученном с трибуны.

Акция прошла без инцидентов.